Martina Franca, “In giro per Masserie”: 39ª edizione del tour tra auto d’epoca e bellezze della Valle d’Itria

MARTINA FRANCA - Si è svolta a Martina Franca la 39ª edizione di “In giro per Masserie”, iniziativa che unisce la passione per le auto d’epoca alla valorizzazione dei paesaggi della Valle d’Itria.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 120 appassionati provenienti da tutta la Puglia, con 90 vetture storiche esposte tra piazza XX Novembre e piazza Roma, trasformate per l’occasione in un suggestivo museo a cielo aperto.

Dopo l’esposizione nel centro cittadino e i momenti dedicati alle fotografie, il tour ha proseguito alla scoperta di alcune tra le masserie più caratteristiche del territorio, con tappe a Masseria Casavola e Masseria Luco. Qui i partecipanti hanno condiviso momenti di convivialità, tra aperitivo e pranzo, immersi nel paesaggio rurale della Valle d’Itria.

L’iniziativa, organizzata dal Veteran Club Valle d’Itria con il patrocinio del Comune di Martina Franca, conferma il suo ruolo di appuntamento consolidato nel calendario degli eventi dedicati al motorismo storico e alla promozione del territorio.