Lisa Pigato trionfa al WTA 125 di Madrid: primo titolo in carriera
FRANCESCO LOIACONO - Grande impresa per Lisa Pigato, che conquista il torneo WTA 125 di Madrid, centrando il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore. In finale, l’azzurra ha superato la spagnola Marina Bassols Ribera con un netto 6-4 6-0 al termine di un match durato un’ora e 44 minuti.
Nel primo set Pigato ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente preciso, riuscendo a contenere i tentativi di reazione dell’avversaria. Nella seconda frazione, invece, non c’è stata storia: con un rovescio efficace e colpi rapidi da fondo campo, l’italiana ha dominato l’incontro chiudendo senza concedere giochi.
Per Pigato si tratta di un successo particolarmente significativo anche in ottica ranking: attualmente numero 154 del mondo, la tennista italiana era numero 189 prima dell’inizio del torneo, confermando così un momento di crescita importante.
Il cammino verso il titolo è stato convincente sin dalle semifinali, dove Pigato ha battuto l’uzbeka Polina Kudermetova con il punteggio di 6-0 2-6 6-1. Dall’altra parte del tabellone, Bassols Ribera aveva conquistato la finale superando la connazionale Ane Mintegi del Olmo per 6-3 6-4.
Quello di Madrid rappresenta il terzo titolo del 2026 per Pigato, dopo i successi nei tornei di Nonthaburi, in Thailandia, e di San Gregorio di Catania, a testimonianza di una stagione fin qui estremamente positiva.
Dopo qualche giorno di riposo, l’azzurra tornerà ad allenarsi per preparare i prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di consolidare i progressi e continuare la scalata nel ranking mondiale.