Lisa Pigato trionfa al WTA 125 di Madrid: primo titolo in carriera

Lisa Pigato

Marina Bassols Ribera

- Grande impresa per, che conquista il torneo WTA 125 di Madrid, centrando il primo titolo della sua carriera nel circuito maggiore. In finale, l’azzurra ha superato la spagnolacon un netto 6-4 6-0 al termine di un match durato un’ora e 44 minuti.

Nel primo set Pigato ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente preciso, riuscendo a contenere i tentativi di reazione dell’avversaria. Nella seconda frazione, invece, non c’è stata storia: con un rovescio efficace e colpi rapidi da fondo campo, l’italiana ha dominato l’incontro chiudendo senza concedere giochi.

Per Pigato si tratta di un successo particolarmente significativo anche in ottica ranking: attualmente numero 154 del mondo, la tennista italiana era numero 189 prima dell’inizio del torneo, confermando così un momento di crescita importante.

Il cammino verso il titolo è stato convincente sin dalle semifinali, dove Pigato ha battuto l’uzbeka Polina Kudermetova con il punteggio di 6-0 2-6 6-1. Dall’altra parte del tabellone, Bassols Ribera aveva conquistato la finale superando la connazionale Ane Mintegi del Olmo per 6-3 6-4.

Quello di Madrid rappresenta il terzo titolo del 2026 per Pigato, dopo i successi nei tornei di Nonthaburi, in Thailandia, e di San Gregorio di Catania, a testimonianza di una stagione fin qui estremamente positiva.

Dopo qualche giorno di riposo, l’azzurra tornerà ad allenarsi per preparare i prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di consolidare i progressi e continuare la scalata nel ranking mondiale.