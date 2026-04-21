L'Istituto Nautico 'A. Vespucci' di Molfetta celebra la Giornata Nazionale del Mare con la Guardia di Finanza Navale di Bari



BARI - Le classi terze dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico" "Amerigo Vespucci" di Molfetta, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Mare, hanno effettuato un'uscita didattica presso la sede della Guardia di Finanza Navale di Bari, unica forza di polizia in mare. - Le classi terze dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico" "Amerigo Vespucci" di Molfetta, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Mare, hanno effettuato un'uscita didattica presso la sede della Guardia di Finanza Navale di Bari, unica forza di polizia in mare.





Durante la mattinata, dopo essere stati accolti dal Cap. Mossa Leonardo che ha illustrato i compiti della Guardia di Finanza navale, primo dei quali garantire la sicurezza della vita umana in mare, i ragazzi hanno effettuato una visita in forma statica delle unità navali presenti e grazie alla disponibilità e professionalità dei membri dei vari equipaggi, hanno scoperto le caratteristiche tecniche e operative di ciascuna di esse.





Al termine i ragazzi hanno espresso grande entusiasmo per l'esperienza vissuta.