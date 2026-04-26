Lizzano, minaccia madre e fratello con forbici e vaso: arrestato 52enne

LIZZANO – Notte di paura a Lizzano, dove un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato di morte e aggredito l’anziana madre e il fratello al culmine di una lite scoppiata per motivi ritenuti futili.

Secondo quanto ricostruito, il 52enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, avrebbe dato in escandescenze all’interno dell’abitazione familiare, rendendo necessario l’intervento immediato dei militari.

Giunti sul posto nel cuore della notte, i Carabinieri si sarebbero trovati davanti a una situazione particolarmente delicata. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento violento e minaccioso.

Stando alle prime informazioni, avrebbe impugnato un vaso in terracotta e successivamente un paio di forbici, tentando di colpire la madre anziana.

Determinante la rapidità d’azione dei Carabinieri, che sono riusciti a intervenire tempestivamente, immobilizzando l’uomo ed evitando conseguenze peggiori per i familiari presenti.

Il 52enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e verificare eventuali precedenti episodi di violenza domestica.