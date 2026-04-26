Lecce, Tiago Gabriel torna disponibile contro il Pisa: rientro dopo la squalifica

FRANCESCO LOIACONO – Buone notizie per il Lecce in vista del prossimo impegno di campionato. Il difensore portoghese Tiago Gabriel tornerà a disposizione per la sfida contro il Pisa Sporting Club, in programma venerdì 1 maggio alle 20.45 all’Arena Garibaldi, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Il centrale difensivo aveva saltato l’ultimo incontro contro l’Hellas Verona FC allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi a causa di una squalifica di un turno. Esaurita la sanzione, il giocatore sarà nuovamente arruolabile per la trasferta in Toscana.

Per Tiago Gabriel si tratta di un rientro importante nell’economia della squadra salentina. Il difensore, infatti, è stato tra gli elementi più utilizzati della stagione, con 33 presenze complessive in campionato.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Tiago Gabriel ha vestito in passato le maglie di Estrela da Amadora e delle relative formazioni giovanili, oltre a quelle del Vitória de Setúbal e del Sporting Clube de Portugal nei settori under. Ha inoltre collezionato sei presenze da titolare con il Portogallo Under 21.

Il Lecce si prepara così a un finale di stagione decisivo, con l’obiettivo di conquistare la permanenza in massima serie. La gara contro il Pisa rappresenta uno snodo importante nella corsa salvezza.