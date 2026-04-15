Luca Ravenna a Bari con “Flamingo”: la nuova stand-up tra sold-out e quotidianità surreale

BARI - Arriva a Bari il nuovo spettacolo di Luca Ravenna, protagonista di Flamingo, il tour comico che da gennaio 2026 sta attraversando i teatri italiani con una lunga serie di date già sold-out.

L’appuntamento barese è fissato per giovedì 16 aprile alle ore 21 al Teatro Team, tappa particolarmente attesa dagli appassionati di stand-up comedy. Lo show è prodotto da Live Nation in collaborazione con Bass Culture e ha già registrato il tutto esaurito in diverse città, tra cui Torino e Brescia.

Dopo il successo di Red Sox, che ha superato i 75mila spettatori e collezionato oltre 50 sold-out tra Italia, Europa e New York, Ravenna torna con un nuovo spettacolo costruito attorno al suo stile riconoscibile: un mix di osservazione della realtà, ironia tagliente e storytelling personale.

In Flamingo, il comico attraversa temi quotidiani e immaginari contemporanei: relazioni familiari, aspirazioni artistiche, precarietà abitativa e futuro tecnologico. Tra “case vere e case finte sopra le discoteche”, sogni di carriera e domande sul ruolo delle nuove generazioni, lo spettacolo alterna nostalgia e ironia, mantenendo il ritmo tipico della sua scrittura comica.

Il risultato è un racconto che parte dalla vita di tutti i giorni per trasformarsi in un flusso continuo di osservazioni, battute e riflessioni sul presente, confermando Ravenna tra i nomi di riferimento della stand-up italiana contemporanea.