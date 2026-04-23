Lecce, Camarda torna a disposizione: possibile rientro contro il Verona

LECCE - Buone notizie per il US Lecce: l’attaccante Francesco Camarda è tornato disponibile dopo l’operazione alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi.

Il giovane centravanti potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 25 aprile alle 20:45 contro l’Hellas Verona, in programma allo Stadio Marcantonio Bentegodi e valida per la 34ª giornata di Serie A. L’ipotesi più probabile è un suo impiego a gara in corso, con partenza dalla panchina e possibile ingresso nel secondo tempo.

In questa stagione Camarda ha collezionato 17 presenze con la maglia giallorossa, contribuendo al percorso della squadra salentina nella corsa alla permanenza in massima serie.

Cresciuto nel vivaio del AC Milan, dove ha militato tra prima squadra, Milan Futuro, Under 19 e settori giovanili, il classe 2008 vanta anche esperienze con le nazionali giovanili azzurre: 4 presenze da titolare con l’Under 21 e 10 con l’Under 19.

Il recupero dell’attaccante rappresenta una risorsa importante per il Lecce in questo finale di stagione, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la salvezza.