Madrid Open, Darderi e Cobolli avanti nel Masters 1000. Paolini eliminata nel WTA
FRANCESCO LOIACONO – Giornata positiva per il tennis azzurro nel primo turno del Madrid Open maschile, con le vittorie di Luciano Darderi e Flavio Cobolli, entrambi qualificati al secondo turno.
Darderi ha superato nettamente l’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-1, 6-3, mostrando solidità fin dalle prime battute.
Più combattuto il successo di Cobolli, che ha rimontato dopo aver perso il primo set contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, imponendosi 6-7, 6-1, 6-4.
Negli altri incontri del tabellone ATP, il ceco Jakub Mensik ha battuto l’americano Martin Damm per 6-3, 6-4, mentre il norvegese Casper Ruud ha dominato lo spagnolo Jaume Munar con un secco 6-0, 6-1.
Successo in rimonta per il belga Alexander Blockx contro l’americano Brandon Nakashima (3-6, 6-3, 6-4), mentre il francese Terence Atmane ha sconfitto il connazionale Ugo Humbert in due tie-break. Vittoria anche per il canadese Felix Auger-Aliassime sul lituano Vilius Gaubas per 6-3, 6-4.
Nel torneo femminile, si ferma al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini, battuta dall’americana Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5, 6-3.
Avanza invece la russa Mirra Andreeva, vincitrice sull’ungherese Dalma Galfi per 6-3, 6-2. Passano il turno anche la canadese Leylah Fernandez, l’ungherese Anna Bondar e la svizzera Belinda Bencic.
Clamorosa l’eliminazione della polacca Iga Swiatek, costretta al ritiro per un problema muscolare durante il match contro l’americana Ann Li, che accede così al turno successivo.