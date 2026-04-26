Terlizzi, al via la XV edizione del Festival per la Legalità: “Ne vale sempre la pena”

TERLIZZI – Torna nel cuore della Puglia il Festival per la Legalità, giunto alla sua quindicesima edizione. La rassegna, promossa dall’APS È Fatto Giorno in collaborazione con la rivista MicroMega, si svolgerà dal 22 al 28 maggio 2026 presso il Chiostro delle Clarisse, con incontri quotidiani alle ore 19.

L’edizione di quest’anno assume un valore simbolico particolare, segnando i 15 anni del festival sul territorio e i 40 anni di attività della storica rivista fondata da Giorgio Ruffolo e Paolo Flores d’Arcais nel 1986. Attualmente diretta da Cinzia Sciuto, MicroMega celebra l’anniversario partecipando attivamente alla rassegna con interventi e relatori.

Il festival, patrocinato dal Comune di Terlizzi, propone un ciclo di incontri interdisciplinari dedicati a legalità, diritti, informazione e democrazia, con l’obiettivo di rafforzare il pensiero critico e la partecipazione civica.

Ad aprire ogni appuntamento sarà Desirée Chiapperini.

Il programma degli incontri

22 maggio – “Giancarlo Siani, eroe borghese o antieroe?”

Un approfondimento sulla memoria civile e sul giornalismo d’inchiesta. Interverranno Fabio Bartoli (MicroMega), Sergio Sichenze, autore de L’Antieroe, e l’assessora alla Cultura Daniela Zappatore. Modera Elisabetta Marinelli (RaiNews24).

27 maggio – “Che fine ha fatto il diritto internazionale?”

Dibattito sulle crisi globali e la tutela dei diritti umani, con particolare attenzione al ruolo dell’ebraismo dissidente. Interverranno Anna Foa, vincitrice del Premio Strega Saggistica 2025, Cinzia Sciuto e David Calef. Modera lo storico Francesco Vino.

28 maggio – “Quando il potere ha paura della parola”

Incontro dedicato a satira, libertà di espressione e querele temerarie. Partecipano lo stand-up comedian Daniele Fabbri, l’avvocata Caterina Malavenda ed Emanuela Marmo (MicroMega). Modera Nico Marinelli.

La manifestazione, a ingresso libero, conferma il suo carattere di spazio aperto alla cittadinanza, ai giovani e alle associazioni, puntando a trasformare l’impegno civile in esperienza condivisa.

“L’edizione 2026 – spiegano gli organizzatori – unisce due importanti anniversari e rafforza il ruolo del festival come presidio culturale sul territorio”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: www.festivalperlalegalita.it.



