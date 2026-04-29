Lecce, Pierotti in dubbio per la sfida col Pisa: problema muscolare per l’argentino
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce potrebbe dover rinunciare a Santiago Pierotti per la trasferta contro il Pisa, in programma venerdì 1 maggio alle 20.45 all’Arena Garibaldi, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.
Il centrocampista argentino è infatti alle prese con alcuni problemi muscolari che ne mettono in dubbio la presenza nel match contro i toscani. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico giallorosso.
Pierotti rappresenta una pedina importante nello scacchiere salentino: in questa stagione ha collezionato 33 presenze in campionato, confermandosi elemento prezioso nelle rotazioni della squadra.
Nel corso della sua carriera il giocatore ha vestito la maglia del Colón e del Colón Under 20, oltre ad aver disputato due gare da titolare con la nazionale Argentina Under 20.
Qualora non dovesse recuperare in tempo, il tecnico del Lecce potrebbe affidarsi a Ngom oppure a N’Dri per sostituirlo nell’undici iniziale.
Per i salentini la sfida di Pisa rappresenta un appuntamento delicato nella corsa verso la salvezza, obiettivo prioritario in questo finale di stagione.