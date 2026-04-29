Madrid, Sinner batte Jódar e vola in semifinale: 21ª vittoria consecutiva per l’azzurro

MADRID - A Madrid la sfida tra Jannik Sinner e il giovane spagnolo Jódar ha assunto i contorni di un evento centrale del torneo, complice anche la scelta di anticipare l’incontro alle 16 per evitare la sovrapposizione con la semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal.

Nel confronto, primo assoluto tra i due, è stato l’azzurro a imporsi al termine di una partita intensa, giocata davanti al pubblico dello stadio Manolo Santana, schierato in larga parte a sostegno del 19enne di casa.

Match a due velocità

Sinner ha preso subito il controllo del primo set, chiudendo 6-2 in 44 minuti grazie a un gioco solido e continuo. Più equilibrato il secondo parziale, nel quale Jódar ha provato a reagire portando il set al tiebreak, dominato però dall’italiano con un netto 7-0 che ha chiuso l’incontro sul 7-6.

Numeri da top player

Con questa vittoria Sinner raggiunge:

21 successi consecutivi

17ª semifinale in un Masters 1000

Prima semifinale in carriera a Madrid

Nel turno precedente l’azzurro aveva superato il britannico Cameron Norrie in due set (6-2, 7-5), mentre Jódar arrivava dal successo sul ceco Vit Kopriva (7-5, 6-0), confermando un ottimo rendimento stagionale sulla terra battuta.

Sinner prosegue così la sua corsa nel torneo madrileno consolidando ulteriormente il suo stato di forma in vista della fase decisiva della stagione su terra rossa.