Maltempo in Puglia, allerta gialla per 18 ore: previsti temporali e rischio idrogeologico
BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree della Puglia centrale, a partire dalle ore 00:00 del 30 aprile 2026 e per le successive 18 ore.
Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli complessivi da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia centrale.
Le aree interessate
L’allerta riguarda in particolare:
- Puglia centrale adriatica
- Puglia centrale bradanica
- Bacini del Lato e del Lenne
Raccomandazioni della Protezione Civile
In situazioni di allerta gialla, pur non trattandosi del livello massimo di criticità, si invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a evitare comportamenti a rischio in caso di temporali intensi, come l’attraversamento di sottopassi o zone soggette ad allagamenti improvvisi.
Le autorità locali raccomandano inoltre di monitorare eventuali comunicazioni ufficiali e di adottare particolare prudenza negli spostamenti nelle ore interessate dal peggioramento delle condizioni atmosferiche.
La situazione sarà oggetto di costante aggiornamento nelle prossime ore in base all’evoluzione dei fenomeni.