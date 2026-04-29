Maltempo in Puglia, allerta gialla per 18 ore: previsti temporali e rischio idrogeologico

Pubblicato:


BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree della Puglia centrale, a partire dalle ore 00:00 del 30 aprile 2026 e per le successive 18 ore.

Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli complessivi da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia centrale.

Le aree interessate

L’allerta riguarda in particolare:

  • Puglia centrale adriatica
  • Puglia centrale bradanica
  • Bacini del Lato e del Lenne

In queste zone non si escludono fenomeni temporaleschi localmente intensi, con possibili criticità legate al deflusso delle acque e alla tenuta del sistema idrogeologico, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Raccomandazioni della Protezione Civile

In situazioni di allerta gialla, pur non trattandosi del livello massimo di criticità, si invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a evitare comportamenti a rischio in caso di temporali intensi, come l’attraversamento di sottopassi o zone soggette ad allagamenti improvvisi.

Le autorità locali raccomandano inoltre di monitorare eventuali comunicazioni ufficiali e di adottare particolare prudenza negli spostamenti nelle ore interessate dal peggioramento delle condizioni atmosferiche.

La situazione sarà oggetto di costante aggiornamento nelle prossime ore in base all’evoluzione dei fenomeni.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post