Maltempo in Puglia, allerta gialla per 18 ore: previsti temporali e rischio idrogeologico

BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse aree della Puglia centrale, a partire dalle ore 00:00 del 30 aprile 2026 e per le successive 18 ore.

Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli complessivi da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia centrale.

Le aree interessate

L’allerta riguarda in particolare:

Puglia centrale adriatica

Puglia centrale bradanica

Bacini del Lato e del Lenne



