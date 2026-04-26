Madrid, Sinner vola agli ottavi: battuto Moller in due set

MADRID - Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il danese Elmer Moller con il punteggio di 6-2, 6-3 al termine di una partita dominata e chiusa in appena un’ora e 18 minuti di gioco.

Prestazione solida e senza sbavature per l’azzurro, che ha controllato il match fin dalle prime battute imponendo il proprio ritmo da fondo campo e concedendo pochissimo all’avversario.

Dominio Sinner

Nel primo set Sinner ha preso subito il comando delle operazioni, strappando il servizio a Moller e chiudendo rapidamente sul 6-2. Nel secondo parziale il copione non è cambiato: grande continuità al servizio, ottima gestione degli scambi e nuovo break decisivo per il definitivo 6-3.

Una prova convincente che conferma l’eccellente stato di forma del tennista altoatesino, tra i principali favoriti per la vittoria finale sulla terra rossa spagnola.

Agli ottavi sfida con Norrie o Tirante

Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Thiago Agustin Tirante.

Il Masters 1000 di Madrid è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.