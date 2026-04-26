Il Politeama Italia tra le 10 sale di Puglia e Basilicata per i 50 anni del Cinema ABC

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a celebrare una serata speciale dedicata alla memoria e alla cultura cinematografica. Il Politeama Italia è stato inserito tra le dieci sale di eccellenza di Puglia e Basilicata selezionate per festeggiare il cinquantesimo anniversario del Cinema ABC di Bari, storico punto di riferimento per il cinema d’essai italiano.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione della Cineteca ABC “Storia di una rinascita”, che coinvolge alcune delle principali città della regione, tra cui Lecce, Foggia, Matera e Potenza, in un percorso condiviso di celebrazione e riscoperta del patrimonio cinematografico.

Un riconoscimento per il Politeama Italia

La storica sala biscegliese ospiterà martedì 28 aprile, a partire dalle ore 19, un evento gratuito aperto al pubblico. L’inserimento nel circuito interregionale rappresenta un riconoscimento significativo che premia il ruolo culturale del Politeama Italia nella diffusione del cinema di qualità.

Negli spazi del cinema è già in corso l’esposizione di una selezione di cento manifesti storici provenienti dall’archivio del Cinema ABC, patrimonio riconosciuto nel 2022 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia.

Mostra, documentario e grande cinema

La serata sarà articolata in più momenti. Il pubblico potrà visitare la mostra dei manifesti storici e assistere alla proiezione del documentario “Quella saletta sul mare – storia di un cinema d’essai” (2024), diretto da Alessandro Piva e presentato in anteprima al Bif&st.

A introdurre la serata sarà l’esperto cinematografico Ivan Chetta, che guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato alla storia e all’evoluzione della cultura audiovisiva locale.

A seguire, la proiezione del capolavoro “Il monello” di Charlie Chaplin, film simbolo della storia del cinema mondiale.

Il valore della memoria cinematografica

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale sostenuto da Puglia Culture, con l’obiettivo di celebrare i 50 anni del Cinema ABC e rafforzare il legame tra memoria storica e nuove generazioni di spettatori.

Come sottolineato dal regista Alessandro Piva, il Cinema ABC rappresenta un luogo simbolico per più generazioni di cinefili, uno spazio che ha contribuito a formare passioni e percorsi di vita legati al grande schermo.

Ingresso gratuito

La proiezione inizierà alle ore 19 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare il botteghino del Politeama Italia o consultare il sito ufficiale della sala.