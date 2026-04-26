Sicurezza stradale, nove cortometraggi in gara al Liceo De Sanctis-Galilei: il pubblico assegnerà il premio da 1.000 euro

MANDURIA - Manduria si prepara a una serata all’insegna della creatività e della sensibilizzazione sociale. Martedì 29 aprile, a partire dalle ore 19.30, il Teatro De Sanctis ospiterà l’evento conclusivo del progetto “La vita è tua, tienila cara”, iniziativa dedicata alla sicurezza stradale promossa dal Comitato Vittime della Strada ODV di Sava in collaborazione con il Liceo De Sanctis-Galilei.

Saranno nove i cortometraggi in concorso, realizzati dagli studenti dell’istituto, con un premio finale di 1.000 euro che sarà assegnato anche grazie al voto del pubblico presente in sala.

Dalla teoria al set: educare attraverso il linguaggio del cinema

Il progetto nasce con l’obiettivo di affrontare il tema della sicurezza stradale coinvolgendo direttamente i ragazzi in un percorso pratico e partecipato. Gli studenti hanno preso parte a tutte le fasi produttive: ideazione, scrittura, riprese e montaggio, trasformando un argomento spesso percepito come distante in un’esperienza concreta e vicina al loro vissuto.

Determinante il contributo del progetto scolastico “DeSaGaLi TV”, che ha curato e supervisionato sette dei nove cortometraggi in gara. Le altre due opere sono state invece realizzate direttamente dagli studenti con il supporto di altri docenti.

La direzione artistica e tecnica è stata affidata al professor Enzo Pisconti, referente esperto del progetto, regista e attore, mentre il coordinamento organizzativo è stato seguito dal professor Ciro Buccoliero, tutor del percorso.

I temi affrontati

I cortometraggi raccontano situazioni realistiche e purtroppo frequenti sulle strade: distrazione causata dallo smartphone, eccesso di velocità, guida sotto effetto di alcol o sostanze, mancato rispetto delle precedenze.

Le storie sono state costruite con un linguaggio vicino al mondo giovanile, puntando più sull’impatto emotivo che sul moralismo.

Il valore educativo dell’iniziativa

“Educare al rispetto della vita e delle regole significa investire sul futuro delle nuove generazioni. Quando la scuola incontra il territorio e utilizza strumenti creativi come il cinema, i messaggi diventano più autentici e profondi”, ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Maddalena Di Maglie.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Comitato Vittime della Strada ODV di Sava, Fernando De Santis: “Ci battiamo ogni giorno perché i ragazzi comprendano l’importanza della guida sicura e dei comportamenti responsabili. Parlare ai giovani attraverso il linguaggio del video significa utilizzare strumenti vicini al loro mondo”.

Una serata aperta alla città

L’evento del 29 aprile sarà interattivo: dopo la proiezione dei nove cortometraggi, voteranno sia la giuria sia il pubblico presente in sala, chiamato a scegliere il lavoro migliore.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significherà sostenere i giovani autori e contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione, del rispetto delle regole e della tutela della vita.