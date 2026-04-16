Maiora rafforza la presenza in Puglia: nuovo Despar Express all’aeroporto di Bari e Interspar a Barletta

BARI - Maiora S.p.A. Società Benefit amplia la propria rete nella GDO con due nuove aperture strategiche in Puglia: un punto vendita Despar Express all’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari e un nuovo Interspar a Barletta, in via Andria.

Le due inaugurazioni, pur differenti per formato e funzione, rientrano nella stessa strategia aziendale di rafforzamento della prossimità ai clienti e di presidio di luoghi ad alta rilevanza territoriale e infrastrutturale.

Il nuovo Despar Express nasce all’interno dell’aeroporto di Bari, nell’area arrivi, e si configura come un punto vendita self service pensato per viaggiatori e personale aeroportuale. Il format è caratterizzato da soluzioni rapide e digitali, due casse self-service e un’offerta che include anche prodotti tipici locali attraverso il corner “Sapori del Territorio”. La struttura è progettata per garantire continuità di servizio in linea con i flussi dello scalo.

A Barletta, invece, apre un nuovo Interspar in un’area storicamente legata alla produzione vinicola, grazie alla riqualificazione degli spazi un tempo occupati dalle Cantine Folonari. Il progetto ha mantenuto elementi architettonici originali, come la ciminiera in mattoni e le capriate in legno, integrandoli in un punto vendita moderno.

Il nuovo supermercato offre reparti freschi serviti, area ristoro interna e spazi dedicati alle eccellenze locali e al benessere alimentare. Tra i servizi anche casse assistite e self-service, parcheggio da 70 posti e un’area ecologica per il conferimento di materiali riciclabili e rifiuti speciali domestici.

Entrambe le aperture includono soluzioni tecnologiche ed energetiche a basso impatto, come illuminazione LED e frigoriferi a risparmio energetico, in linea con le politiche di sostenibilità del gruppo.

L’amministratore delegato di Maiora, Pippo Cannillo, ha sottolineato come le due operazioni rappresentino un passo significativo nel percorso di crescita dell’azienda: da un lato il presidio di un hub strategico come l’aeroporto di Bari, dall’altro il rafforzamento del radicamento territoriale a Barletta attraverso un intervento di riqualificazione urbana.