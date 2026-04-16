Accordo su sito Martucci, il Comune di Conversano risparmia 1,7 milioni

CONVERSANO - Il Comune di Conversano ha definito un accordo transattivo con la curatela fallimentare di Lombardi Ecologia per la gestione della bonifica e della messa in sicurezza del sito Martucci, ottenendo un risparmio significativo per le casse pubbliche.

L’intesa, approvata con delibera il 5 dicembre 2025, prevede un esborso di 800 mila euro a fronte di una richiesta iniziale superiore ai 2,5 milioni. Un risultato che consente di ridurre il peso economico del contenzioso con un risparmio complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

Secondo quanto comunicato, l’accordo permette inoltre di cancellare un residuo passivo di oltre 2,5 milioni di euro, chiudendo una vicenda che affonda le radici nel fallimento della Lombardi Ecologia e nei mancati pagamenti da parte dell’ente per presunte irregolarità contabili.

A commentare l’operazione è il candidato sindaco Giuseppe Lovascio, che parla di “una notizia positiva per il Comune”, sottolineando come la transazione tuteli le finanze pubbliche e rafforzi il percorso verso la bonifica del sito. Lovascio ha inoltre evidenziato come negli anni siano stati recuperati ristori ambientali e sanzioni.

L’accordo arriva al termine di un iter amministrativo complesso e viene presentato come un esempio di gestione trasparente e responsabile, con tutta la documentazione resa disponibile.

Al centro resta il futuro dell’area di Martucci, da anni oggetto di attenzione per le questioni ambientali: attualmente, viene ricordato, è attivo solo un impianto di trattamento rifiuti, mentre la discarica risulta chiusa da oltre dodici anni.

L’amministrazione ribadisce che la bonifica e la messa in sicurezza del sito rappresentano una priorità condivisa, da affrontare con un approccio concreto e orientato alla tutela dell’interesse pubblico.