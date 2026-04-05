Maltempo in Puglia, Decaro sorvola i Monti Dauni: avviata la richiesta di stato di emergenza

FOGGIA – Prosegue il monitoraggio delle aree colpite dal maltempo nei Monti Dauni. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha effettuato un nuovo sopralluogo insieme al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per verificare da vicino i danni causati dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni.

“Anche oggi siamo tornati sui Monti Dauni per un sopralluogo – ha scritto Decaro in un post sui social – per valutare la situazione dei territori maggiormente colpiti”.

Nel frattempo, la Regione ha formalmente avviato la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, passaggio necessario per ottenere risorse straordinarie destinate ai comuni più danneggiati.

L’obiettivo è accelerare gli interventi di messa in sicurezza e garantire il sostegno alle comunità che stanno affrontando le conseguenze di esondazioni, frane e criticità diffuse sul territorio.

La richiesta di emergenza nazionale rappresenta un passaggio chiave per attivare fondi aggiuntivi e strumenti straordinari utili alla gestione dell’emergenza e alla successiva fase di ripristino.