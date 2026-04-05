Monti Dauni, sopralluogo in elicottero: Ciciliano e Decaro sui danni del maltempo
FOGGIA – Sopralluogo in elicottero per il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e per il presidente della Antonio Decaro, che nella giornata di oggi hanno sorvolato le aree dei Monti Dauni colpite dalle forti piogge dei giorni scorsi.
Il volo ha permesso di effettuare una ricognizione diretta delle zone maggiormente danneggiate, dove si registrano ancora criticità legate alla viabilità e ai collegamenti con alcuni centri abitati.
Tra le situazioni più delicate quella di Roseto Valfortore, che secondo le prime indicazioni dovrebbe uscire dall’isolamento dopo le festività pasquali, e quella di Faeto, per la quale si punta a ridurre i tempi di ripristino dei collegamenti, pur con soluzioni temporanee.
Le autorità hanno precisato che si tratterà comunque di interventi parziali, in attesa di opere strutturali definitive per garantire la piena sicurezza e continuità dei collegamenti.
Particolare attenzione è stata rivolta anche alla necessità di garantire la mobilità dei mezzi pubblici in vista della riapertura delle scuole. Per questo motivo, è stato ribadito che i lavori proseguiranno anche durante le festività pasquali, con l’obiettivo di accelerare il ritorno alla normalità nelle aree interne più colpite.