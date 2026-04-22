Taranto, completata la copertura dello Stadio del Nuoto per i Giochi del Mediterraneo 2026

Giochi del Mediterraneo 2026

Taranto

TARANTO - Proseguono i lavori per le infrastrutture in vista dei. È stata completata la fase di realizzazione della copertura dello Stadio del Nuoto, struttura centrale del progetto sportivo che accompagnerà la città verso l’appuntamento internazionale.

L’intervento, curato da Ferraro S.p.A., riguarda la copertura in legno lamellare dell’impianto, per una superficie complessiva di circa 3.800 metri quadrati, realizzata nonostante condizioni meteorologiche avverse e una complessa gestione del cantiere.

Con il completamento della copertura si apre ora la fase operativa successiva, che prevede l’installazione delle vasche olimpioniche da 50 metri — una indoor e una outdoor — oltre alle tribune e alle opere di finitura. Il progetto include anche elementi orientati alla sostenibilità e al rispetto dei criteri ambientali previsti dall’Agenda 2030.

Secondo quanto dichiarato dalla direzione dei lavori, la struttura è pensata non solo per l’evento sportivo, ma anche come eredità funzionale per la città, destinata a diventare un impianto permanente a servizio della comunità.

Il cantiere entra ora nella fase conclusiva, considerata decisiva per la trasformazione dell’opera in un impianto sportivo pienamente operativo in vista dell’appuntamento del 2026.