Manfredonia–Isole Tremiti, la Regione Puglia investe 500mila euro per i collegamenti estivi 2026

BARI - La Regione Puglia rafforza i collegamenti marittimi tra la costa garganica e le Isole Tremiti, destinando 500mila euro per l’attivazione del servizio stagionale tra Manfredonia e l’arcipelago anche per l’estate 2026. L’obiettivo è potenziare la mobilità turistica e sostenere i flussi verso una delle mete più attrattive del territorio regionale.

L’intervento si inserisce nel Piano regionale dei trasporti e nella strategia del cosiddetto “metró del mare”, che punta a creare una rete di collegamenti veloci tra i principali porti pugliesi, integrando le località costiere a maggiore vocazione turistica.

Il servizio, già sperimentato con continuità dal 2022 al 2025 durante la stagione estiva, prevede collegamenti diretti e veloci con una frequenza minima di tre coppie di corse settimanali, andata e ritorno. L’iniziativa si affianca agli altri collegamenti già attivi durante l’anno, inclusi quelli con elicottero.

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il progetto conferma una strategia di mobilità sostenibile e integrata, capace di generare sviluppo e migliorare l’accessibilità delle isole. L’assessora al Turismo e Promozione, Graziamaria Starace, ha sottolineato invece il ruolo strategico di Manfredonia come scalo di riferimento per i flussi turistici provenienti da tutta la regione e il consolidamento della domanda per il collegamento.

Per motivi tecnici e operativi, il servizio non prevede fermate intermedie lungo la costa. L’affidamento resterà in forma sperimentale anche per il 2026 e sarà gestito dalla Provincia di Foggia tramite procedura a evidenza pubblica.