Lecce, sabato 11 aprile 'La Notte della Piadanza'



LECCE - La Piadineria festeggia il suo arrivo in Salento. Sabato 11 aprile, la più importante insegna italiana di fast casual food inaugura ufficialmente il suo primo ristorante nell’area, in Piazza Sant’Oronzo 45 a Lecce, con un evento aperto al pubblico pensato per coinvolgere i leccesi tutto il giorno. - La Piadineria festeggia il suo arrivo in Salento. Sabato 11 aprile, la più importante insegna italiana di fast casual food inaugura ufficialmente il suo primo ristorante nell’area, in Piazza Sant’Oronzo 45 a Lecce, con un evento aperto al pubblico pensato per coinvolgere i leccesi tutto il giorno.





Per celebrare l’arrivo sul territorio, La Piadineria ha scelto di rendere omaggio alla cultura e all’immaginario pugliese con un concept creativo ispirato alla tradizione del Morso della Taranta, reinterpretato in chiave contemporanea: il “morso” diventa così l’innesco di una nuova esperienza, quella del primo morso alla piadina, da cui nasce “La Notte della Piadanza”.





L’evento inaugurale, in programma l’11 aprile, si sviluppa attorno a questo concept ed è aperto alla città: un pomeriggio e una serata in piazza animati da ballerini di pizzica e performance dal vivo. Dalle ore 17 prenderà infatti vita la “Notte della Piadanza”, con uno spettacolo guidato dalla ballerina Irene Scarlino.





Per l’occasione è prevista anche una promozione speciale dedicata ai nuovi clienti: chi si registra nei giorni precedenti a questo link https://lapiadineria.com/registrazione-utm?utm_source=cs&utm_campaign=leccefreepiada potrà ricevere una piadina in omaggio sabato 11 aprile, semplicemente mostrando la Carta Mondo Piada in cassa.





Il nuovo ristorante, come gli oltre 540 ristoranti distribuiti nelle principali città italiane, propone più di 20 ricette di piadina, tre diversi impasti e la possibilità di creare combinazioni personalizzate, confermando l’attenzione dell’insegna per qualità, innovazione ed esperienza del cliente.





L’appuntamento è quindi per sabato 11 aprile, tra gusto, tradizione e danze, per dare il benvenuto a La Piadineria nel cuore di Lecce.