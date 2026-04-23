Margherita di Savoia, al via il Festival internazionale dell’Aquilone: 10 giorni di eventi, spettacoli e voli sul mare

BARI - Torna in Puglia uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dal 24 aprile al 3 maggio 2026 si svolge a Margherita di Savoia la dodicesima edizione del Festival internazionale dell’Aquilone, che trasformerà il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, organizzato da Asba con il supporto del Comune e il patrocinio della Regione Puglia, vedrà la partecipazione di circa cento aquilonisti provenienti da tutto il mondo, con 17 delegazioni straniere e 9 italiane. Tra i Paesi presenti figurano Austria, Francia, Germania, Cina, India, Canada e Australia, con l’Austria ospite d’onore dell’edizione 2026.

Aquiloni, spettacoli e inclusione

Il festival si svolgerà lungo il lungomare Amerigo Vespucci con voli liberi, esibizioni acrobatiche e competizioni quotidiane, accompagnati da performance musicali, laboratori e stand gastronomici dedicati alle tradizioni locali.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusione, con servizi per persone con disabilità e la presenza di operatori LIS nelle giornate di maggiore affluenza.

Grande partecipazione anche ai laboratori per bambini, che hanno registrato oltre 2.400 iscrizioni per la costruzione e personalizzazione degli aquiloni, con ulteriori posti aggiunti per soddisfare la domanda.

Il programma degli eventi collaterali

Il festival si arricchisce di appuntamenti collaterali: incontri con il mondo della salute, percorsi enogastronomici, musica dal vivo e iniziative culturali.

Tra gli eventi più attesi:

“Calici volanti”, percorso tra cibo, arte e musica nel centro cittadino

“Walk, Color & Fly”, passeggiata collettiva con polveri colorate

Spettacoli musicali serali in piazza Libertà

Un lancio simbolico di aquiloni per la pace

Mostre dedicate alla storia del territorio e al periodo borbonico

Un festival internazionale in crescita

Il Festival internazionale dell’Aquilone si conferma come uno degli eventi turistici più rilevanti della Puglia, capace di attrarre migliaia di visitatori e operatori da tutta Europa e oltre.

Con il connubio tra spettacolo, turismo e cultura, Margherita di Savoia si prepara così a dieci giorni in cui il cielo diventa protagonista assoluto.