Margherita di Savoia, il 2 maggio il “volo degli aquiloni per la pace” nell’ambito del Festival internazionale

MARGHERITA DI SAVOIA – Sabato 2 maggio 2026, alle ore 11.30, il cielo di Margherita di Savoia sarà animato dal “volo degli aquiloni per la pace”, iniziativa simbolica che si svolge nell’ambito del Festival internazionale dell’Aquilone, in programma dal 24 aprile al 3 maggio.

L’evento si terrà presso il Lido Levante, sul Lungomare Amerigo Vespucci, dove gli aquiloni provenienti da diversi Paesi voleranno con un messaggio condiviso di pace rivolto al mondo.

Il Festival internazionale dell’Aquilone è organizzato da Asba, in collaborazione con il Comune di Margherita di Savoia, con il patrocinio della Regione Puglia e di Pugliapromozione. Ogni anno l’iniziativa porta in Puglia artisti e appassionati del volo degli aquiloni da tutto il mondo, trasformando il territorio in un punto di incontro internazionale.

L’edizione 2026 conferma la vocazione dell’evento come momento di spettacolo, partecipazione e sensibilizzazione, con un forte valore simbolico legato ai temi della pace e della cooperazione tra i popoli.