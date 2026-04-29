Giovinazzo, anziano muore dopo una caduta dal quinto piano: tragedia in via Generale Daconto

GIOVINAZZO – Un drammatico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo, dove un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano della propria abitazione.

La tragedia è avvenuta intorno alle 18 in via Generale Daconto, nei pressi di piazza Stallone e della stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava sul balcone di casa, dove viveva con la moglie, mentre stava montando una tenda da sole.

Per completare l’operazione si sarebbe servito di una scala, ma avrebbe perso l’equilibrio dopo essersi sporto eccessivamente, cadendo nel vuoto e impattando sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

Gli accertamenti effettuati dalle autorità hanno confermato la natura accidentale dell’episodio. La Procura della Repubblica di Bari ha disposto che non venga eseguita l’autopsia. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero cittadino, in attesa delle esequie. L’uomo lascia la moglie e i figli.