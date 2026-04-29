Bari, nuova sparatoria a Barivecchia: ferita una donna di 85 anni. Indagini su possibile faida tra clan

BARI – Nuovo episodio di violenza nella notte a Barivecchia, dove sono stati esplosi colpi di pistola in via Pier l’Eremita. Una donna di 85 anni è rimasta ferita alla fronte da un proiettile di striscio, probabilmente non diretto a lei. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è stata medicata sul posto dal personale del 118.

L’area era già stata teatro di recenti episodi di cronaca. Solo pochi giorni prima, il 19 aprile, nella stessa zona erano stati esplosi colpi contro un giovane di 20 anni, Kevin Ciocca, ritenuto vicino al clan Capriati, poche ore dopo l’omicidio di Filippo Scavo, esponente del clan Strisciuglio, ucciso a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, nella serata di ieri sarebbero stati esplosi almeno sei colpi. L’obiettivo dell’agguato non è ancora stato chiarito, ma gli inquirenti non escludono che l’episodio possa inserirsi nel contesto della faida tra i clan Capriati e Strisciuglio, storicamente contrapposti per il controllo delle attività illecite sul territorio.

Dopo la sparatoria, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel quartiere Carbonara, considerato un’area di influenza degli Strisciuglio. Gli investigatori stanno valutando possibili collegamenti con altri recenti episodi avvenuti in città.

Si tratta della quarta sparatoria registrata nel centro cittadino in meno di un mese, dopo eventi simili in viale della Repubblica e via Dante, riconducibili – secondo le ipotesi investigative – a gruppi criminali minori attivi nello spaccio.

La preoccupazione cresce anche in vista delle celebrazioni per la Festa di San Nicola, che richiamano ogni anno migliaia di persone. In questo contesto, sui social sarebbero comparsi messaggi e provocazioni riconducibili ad ambienti criminali, alimentando l’allarme per possibili nuove tensioni.

Per la giornata odierna è previsto un presidio antimafia in piazza del Ferrarese, promosso da associazioni del territorio e sostenuto dall’amministrazione comunale. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza in tutta l’area.