Martina Franca, Itria Living Experience entra nel vivo: tre appuntamenti tra finanza, arte e benessere

MARTINA FRANCA - Entra nel vivo la prima edizione di Itria Living Experience, il format promosso da Dimoraeroom e Guido Immobiliare che unisce la valorizzazione delle dimore storiche della Valle d’Itria a esperienze culturali, formative e dedicate al benessere. Nei prossimi giorni Martina Franca ospiterà tre appuntamenti diversi tra loro, ma accomunati dall’obiettivo di promuovere conoscenza, confronto e qualità dell’abitare.

Il primo evento è in programma giovedì 30 aprile, dalle 16.30 alle 19.00, a Palazzo Ducale, con un convegno dedicato alla finanza agevolata come opportunità strategica per imprese e privati del territorio. Al centro dell’incontro ci saranno gli strumenti del Just Transition Fund, i bandi PIA e MiniPIA e le opportunità legate alla Provincia di Taranto. Previsti interventi istituzionali, tecnici e testimonianze imprenditoriali, con focus su innovazione, sviluppo e riqualificazione immobiliare.

Nel weekend del 2 e 3 maggio spazio all’arte contemporanea con “Intima”, mostra personale di Giordano Santoro allestita in uno storico palazzo di corso Vittorio Emanuele 38. Il vernissage si terrà sabato 2 maggio alle ore 19.00, mentre l’esposizione sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22, per poi proseguire su appuntamento fino al 30 maggio.

La mostra presenta nove opere in garza gessata, tra sculture e una sperimentazione pittorica, in un percorso immersivo che affronta i temi della memoria, della fragilità, della cura e della trasformazione. Gli ambienti del palazzo dialogano con le installazioni attraverso anche un paesaggio sonoro curato da Paolo Palazzo. L’ingresso è libero.

Domenica 3 maggio, invece, Masseria Pace ospiterà una giornata dedicata al benessere personale e familiare, tra natura e psicologia applicata all’abitare. Si partirà alle ore 10 con una sessione di yoga guidata da Marilena Nardelli, seguita da un momento relax con tisane.

Al centro della mattinata è previsto un incontro con la psicologa Valentina Topo dal titolo “L’investimento, imprenditore-acquirente, dal punto di vista psicologico: schemi mentali bioetici e bias dell’acquirente”. Nel pomeriggio, alle 16, spazio a una passeggiata guidata nella masseria e nel bosco con Cristina Comasia Ancona per scoprire storia e paesaggio del territorio.

La partecipazione agli eventi in masseria è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale di Itria Living Experience.