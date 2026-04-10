'Trent’anni di Legge 104': a Grottaglie un convegno per tracciare il futuro dell’inclusione



GROTTAGLIE (TA) – Non è soltanto il bilancio di una norma, ma il racconto di un’evoluzione sociale che dura da oltre tre decenni. Si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:30, presso la Biblioteca del Monticello di Grottaglie, il convegno dal titolo "La Legge 104/92: trent’anni di inclusione – tra evoluzione normativa, sfide pedagogiche e testimonianze di vita". – Non è soltanto il bilancio di una norma, ma il racconto di un’evoluzione sociale che dura da oltre tre decenni. Si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 18:30, presso la Biblioteca del Monticello di Grottaglie, il convegno dal titolo "La Legge 104/92: trent’anni di inclusione – tra evoluzione normativa, sfide pedagogiche e testimonianze di vita".





L’evento, moderato dalla dott.ssa Mary Lenti, pedagogista, vicepresidente AINSPED Puglia e coordinatrice di Grottaglie per Colturazione, nasce dalla sinergia tra AINSPED (Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori), Colturazione e il C.I.P.E.P. (Comitato Inclusione Parità Educazione e Lotta alla Povertà).





Un’iniziativa che vede in prima linea la dott.ssa Cristina Casarella, presidente AINSPED Puglia e anima del progetto "La Carovana Pedagogica", da tempo impegnata nella diffusione capillare della cultura dell’inclusione nei territori.





Un sentito ringraziamento va al presidente AINSPED Davide Piserà, al vicepresidente Gianni Gangemi, all’avv. Angelo Lucarella, presidente di Colturazione, e ad Antonio Lattanzio, vicepresidente, per aver contribuito alla realizzazione di un evento di grande spessore.





Il programma si preannuncia ricco di spunti sia tecnici sia umani. Dopo i saluti di Cosimo Luccarelli, presidente dell’ANTEAS che ospita l’incontro, il dibattito entrerà nel vivo con interventi multidisciplinari: si parlerà di prospettive pedagogiche con la stessa Casarella, di scenari giuridici con l’avvocato Antonio Lattanzio e dell’importanza della socializzazione non formale con Massimo Giusto.





Particolare attenzione sarà dedicata alle recenti novità legislative, come il D.L. 62/2024, illustrato da Angela Esposito, e al ruolo cruciale degli educatori nella scuola, analizzato da Giusy Pierri. Infine, lo sguardo si sposterà sul "dopo di noi" e sulla vita indipendente, con l’intervento di Vaniana De Tommaso e il progetto PRO.VI.





Un forte segnale di accessibilità sarà rappresentato dalla presenza dell’interprete L.I.S. Alida Quaranta, a testimonianza di come l’inclusione non debba essere soltanto un tema di discussione, ma una pratica quotidiana.





Le conclusioni saranno affidate a Titty Battista e Giulietta Marangi.





Un appuntamento fondamentale per cittadini, famiglie e professionisti del settore, per ricordare che "una società che non lascia indietro nessuno è, prima di tutto, una società più giusta".



