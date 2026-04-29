Medimex cerca talenti: aperta fino al 4 maggio la call showcase 2026

BARI - C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 4 maggio per partecipare alla, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto, dedicato allo sviluppo del sistema musicale regionale.

L’edizione 2026 del Medimex si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto e proporrà un ricco calendario di eventi e concerti con ospiti internazionali di primo piano come Pet Shop Boys con DREAMWORLD The Greatest Hits Live, Suede, Slowdive, NYC Redux Band con un omaggio ai Ramones e Agents of Time.

La call showcase è rivolta ad artisti solisti e gruppi musicali appartenenti ai generi world, jazz, indie, pop, rock, urban, hip hop, elettronica e alternative, con l’obiettivo di selezionare progetti musicali regionali e nazionali da presentare durante il festival.

Gli artisti scelti si esibiranno mercoledì 17 e giovedì 18 giugno allo Spazioporto di Taranto, davanti al pubblico e agli operatori del settore presenti al Medimex, tra manager, promoter, direttori artistici e addetti ai lavori.

Oltre alle performance live, il programma prevede anche momenti dedicati alla crescita professionale: nella giornata successiva a ciascuna esibizione saranno infatti organizzate sessioni di networking con programmatori e responsabili di festival, rassegne e manifestazioni musicali italiane, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di promozione e circuitazione.

La call rappresenta quindi una concreta occasione di visibilità e sviluppo per i nuovi talenti della scena musicale italiana, inserita in uno dei principali appuntamenti del settore a livello nazionale.

Il bando completo, il modulo di candidatura e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale medimex.it.

Il programma definitivo del Medimex 2026 sarà annunciato nelle prossime settimane con ulteriori aggiornamenti sugli eventi in calendario.