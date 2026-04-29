Il Castello Svevo di Bari rivive il XIII secolo con “I due Re” tra Svevi e Angioini

BARI - Ilsi prepara a fare un salto indietro nel tempo con, evento storico-ricostruttivo in programma, dedicato al XIII secolo e alle dominazioni che segnarono la storia del territorio pugliese.

Per l’intera giornata, all’interno delle mura del celebre monumento barese, cittadini e turisti potranno vivere gratuitamente un’esperienza immersiva tra storia, archeologia e rievocazione medievale, attraverso attività pensate per raccontare la vita quotidiana dell’epoca.

L’iniziativa è organizzata dalla Compagnia d’Arme Stratos e da Slowtravels.it, in collaborazione con il Castello Svevo – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia e con le associazioni Antiquae Artis e Torre Normanna.

L’obiettivo della manifestazione è mettere simbolicamente in dialogo le due grandi dinastie protagoniste del Duecento: da una parte gli Svevi di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, dall’altra gli Angioini guidati da Carlo I d’Angiò.

I visitatori potranno incontrare i ricostruttori storici presenti e scoprire da vicino aspetti della quotidianità medievale: alimentazione, artigianato, cultura materiale, giochi, arti e tecniche di combattimento.

Tra i momenti più suggestivi della giornata sono previsti anche due speciali tour con spaesamento temporale. I partecipanti saranno inizialmente accompagnati da una guida in abiti contemporanei all’interno del castello, per poi essere accolti da figure in costume storico che li condurranno in un vero e proprio viaggio nel tempo.

“I due Re” rientra tra gli eventi ufficiali del CERS Italia – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche ed è risultato vincitore di un bando promosso dal Castello Svevo di Bari nell’ambito della programmazione 2025/2026.

Un’occasione originale per riscoprire uno dei simboli della città attraverso la storia vissuta dal vivo, nel cuore del centro storico di Bari.