Milan-Juve senza gol: tra tattica e poche occasioni finisce 0-0

MILANO - Il big match di San Siro si chiude a reti inviolate dopo una gara estremamente tattica e bloccata, con poche occasioni da una parte e dall’altra e grande attenzione agli equilibri difensivi.

Nel primo tempo è stato Marcus Thuram a trovare la via del gol su assist di Conceição, ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco. Un episodio che ha mantenuto il risultato sullo 0-0 e indirizzato una partita già molto prudente nei ritmi.

Nella ripresa è stata invece la squadra rossonera a rendersi pericolosa con Alexis Saelemaekers, che ha colpito una traversa che ha fatto tremare la difesa avversaria, senza però cambiare l’inerzia del match.

Classifica: equilibrio in zona Champions

Il pareggio ha conseguenze importanti sulla corsa al vertice della Serie A. Il Milan resta al terzo posto in classifica, a due punti dal Napoli.

La Juventus conserva invece la quarta posizione, con tre punti di vantaggio su Como 1907 e AS Roma, che restano in piena corsa per un posto europeo.

Una gara intensa sul piano tattico, ma povera di emozioni sotto porta, che lascia tutto aperto nella lotta per la zona alta della classifica.