Ministero delle Imprese: Attestato Eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno



CAROVIGNO (BR) - Nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso, si è tenuta sabato scorso la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano, finalizzata a consolidare la valorizzazione del saper fare italiano e a favorire nuove prospettive occupazionali per i giovani. L’evento, organizzato dalla rete associativa EPLI (che raggruppa tutte le associazioni Pro Loco d’Italia), si inserisce nel calendario ufficiale della Giornata del Made in Italy 2026, istituita dal Ministero competente. - Nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso, si è tenuta sabato scorso la seconda giornata nazionale dedicata al patrimonio produttivo italiano, finalizzata a consolidare la valorizzazione del saper fare italiano e a favorire nuove prospettive occupazionali per i giovani. L’evento, organizzato dalla rete associativa EPLI (che raggruppa tutte le associazioni Pro Loco d’Italia), si inserisce nel calendario ufficiale della Giornata del Made in Italy 2026, istituita dal Ministero competente.





L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Carovigno e dalla Pro Loco di Ostuni Marina, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Carovigno, pone al centro dell’attenzione i giovani e lo sviluppo delle loro competenze. L’evento mira a promuovere e rafforzare il valore del Made in Italy, creando concrete opportunità per i ragazzi e favorendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, anche grazie alla partecipazione e alle testimonianze di oltre 50 imprenditori locali.





Nell’occasione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito l’attestato di eccellenza al Consorzio Albergatori di Carovigno, "in riconoscimento – si legge nella motivazione – dell’impegno della qualità e dell’autenticità nell’arte della produzione locale, valorizzando il patrimonio culturale, immateriale, della professionalità artigianale e dei saperi".





A ritirare il prestigioso riconoscimento è stato Vincenzo Diroma, Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno che ha voluto condividere il risultato proprio con le Pro Loco di Carovigno e della Marina di Ostuni, rappresentati dai Presidenti Giuseppe Lofino e Domenico Greco.





La serata è stata l’occasione anche per un momento formativo con gli interventi di Natale Palmisano, dirigente scolastico dell’ITET Pantanelli-Monnet, e di Silvano Marseglia, presidente europeo dell’AEDE. Per il settore dell’ospitalità è intervenuto lo stesso Enzo Di Roma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno e il presidente provinciale Assohotel Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, nonché presidente provinciale Confesercenti Brindisi.





Nel quadro generale del Made in Italy, la Puglia si colloca tra le realtà di maggiore rilievo, non solo per le proprie bellezze naturali, il patrimonio culturale, il mare e l’enogastronomia, ma anche per la capacità di integrare le diverse forme di turismo, individuando nell’ospitalità il proprio principale punto di forza.





Il Made in Italy rappresenta un asset strategico per il Paese, quale espressione di qualità, innovazione, tradizione, competenze, ingegno e gusto: elementi distintivi dell’identità nazionale e fattori determinanti della competitività nel contesto internazionale. In tale prospettiva, assume rilievo prioritario il rafforzamento della tutela del saper fare italiano, nonché la promozione di iniziative volte a generare nuovi stimoli imprenditoriali e opportunità per le giovani generazioni.





"I dati relativi all’andamento turistico – afferma Enzo Diroma - evidenziano un incremento del 15% nelle presenze di bassa stagione rispetto all’anno precedente, mentre le proiezioni per la stagione estiva indicano una crescita stimata dell’8%. Tale andamento è influenzato anche dal contesto internazionale, che ha favorito una maggiore domanda interna e un incremento del turismo di prossimità, con conseguente scelta dell’Italia quale destinazione privilegiata per soggiorni brevi e vacanze estive".





L’aumento delle presenze domestiche rappresenta un’opportunità significativa per il rafforzamento del sistema dell’ospitalità regionale. "Risulta necessario - continua il Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno - adottare politiche di gestione attente e sostenibili, al fine di preservare le eccellenze territoriali ed evitare eventuali flessioni future della domanda, anche in considerazione dell’aumento dei costi di gestione legati agli attuali scenari geopolitici internazionali, in particolare nell’area mediorientale".