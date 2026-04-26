Modugno, Bellomo (FI): “Scelta del centrodestra condivisa, dialogo franco e costruttivo”

MODUGNO – “A Modugno, come nel resto del Paese, le strategie che riguardano l’intera coalizione di centrodestra non possono che essere scelte condivise”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, intervenendo sul quadro politico cittadino in vista delle prossime scadenze elettorali.

Secondo Bellomo, “la facile dietrologia non serve a niente e a nessuno”, sottolineando invece la necessità di un lavoro politico fondato su confronto e programmazione.

“A volte è necessario riflettere, lavorare con serietà e costruire un progetto solido, anche e soprattutto per il futuro”, afferma l’esponente azzurro, evidenziando come il percorso richieda tempo, energie nuove e il contributo di chi crede nella politica come strumento di crescita del territorio.

Per Bellomo è fondamentale puntare su competenze e capacità reali, valorizzando “le vere risorse, quelle di chi è in grado di interpretare la realtà e di intercettare consensi”.

“Solo così si fa il bene della comunità, in maniera responsabile e senza che venga mai meno un dialogo approfondito, franco e anche per questo utilmente costruttivo”, conclude Bellomo.