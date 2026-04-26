Villa Castelli, Europa Verde denuncia disagi per la guardia medica: “Servono fatti concreti”
VILLA CASTELLI – Tornano al centro del dibattito cittadino le criticità legate al servizio di continuità assistenziale. A sollevare nuovamente il caso è il referente di Europa Verde per Villa Castelli, Karol Capodieci, che denuncia disagi e carenze organizzative nella gestione della guardia medica.
Secondo quanto riferito, nonostante le recenti rassicurazioni dell’amministrazione comunale sulla risoluzione del problema, la situazione sul territorio sarebbe ancora lontana dalla normalità.
Questa mattina, riferisce Capodieci, diversi cittadini si sarebbero recati presso la sede della continuità assistenziale convinti di trovare il servizio regolarmente attivo, scoprendo invece l’assenza del presidio e un semplice cartello scritto a mano, poco visibile, con l’indicazione del trasferimento a Ceglie Messapica.
Per Europa Verde, il nodo principale non riguarda soltanto la temporanea indisponibilità del servizio, ma soprattutto “la totale assenza di comunicazione istituzionale tempestiva”, che avrebbe causato spostamenti inutili e disagi ai residenti.
Capodieci sottolinea inoltre che la carenza di medici rappresenta una criticità strutturale di livello nazionale e non può essere imputata ai singoli operatori sanitari, che continuano a garantire il proprio lavoro, comprese le visite domiciliari previste.
Nel mirino finiscono invece la gestione organizzativa e la comunicazione, responsabilità che il movimento attribuisce ad ASL e amministrazione comunale.
“Villa Castelli ha diritto a un servizio sanitario efficiente, trasparente e adeguatamente comunicato. Non bastano più annunci o dichiarazioni: servono fatti concreti”, conclude la nota.