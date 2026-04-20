Monopoli batte Foggia 1-0 al Veneziani: decide Fall, biancoverdi settimi
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FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli supera 1-0 il Foggia allo stadio Veneziani nella 37ª giornata del girone C di Serie C.
Partita vivace già nei primi minuti: al 2’ viene annullato un gol a Cangiano per fallo su Valenti. Il Monopoli risponde al 5’ con Greco, mentre all’8’ Bevilacqua, di testa, non riesce a indirizzare in porta. Occasioni anche per Romeo al 19’ e Longo al 28’, ma il risultato resta bloccato. Nel finale di primo tempo ancora pericolosi Bevilacqua e Greco senza però trovare il gol.
Nella ripresa il Foggia sfiora il vantaggio al 4’ ancora con Bevilacqua, ma è il Monopoli a colpire al 9’: Fall trova il tocco vincente di destro per l’1-0. I biancoverdi segnano anche il raddoppio con Fedel, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Foggia prova a reagire, ma Cangiano spreca una buona occasione al 27’. Nel recupero viene annullato anche un gol a Vinciguerra.
Con questo successo il Monopoli sale al settimo posto con 55 punti, mentre il Foggia resta terzultimo a quota 27.
Nel prossimo turno, domenica 26 aprile alle 18, il Monopoli affronterà il Potenza allo stadio Viviani, mentre il Foggia ospiterà la Salernitana allo Zaccheria.