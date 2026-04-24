Natuzzi, Di Cuia: “Al fianco dei lavoratori di Laterza. No a ridimensionamenti”

BARI - “Stamattina ho partecipato al presidio dei lavoratori del sito produttivo Natuzzi di Laterza, colpito dall’ennesima vertenza che coinvolge il tessuto produttivo del nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, intervenendo sulla crisi che interessa lo stabilimento.

Di Cuia richiama l’attenzione sul tavolo istituzionale convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha fissato per martedì un incontro con i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata per affrontare la situazione aziendale.

Il consigliere annuncia inoltre la richiesta alla Giunta regionale di assumere una posizione netta contro qualsiasi ipotesi di ridimensionamento produttivo e occupazionale.

“Chiederò alla Giunta regionale di sostenere convintamente la più ferma opposizione a ogni ipotesi di ridimensionamento della produzione e dell’occupazione nei siti produttivi pugliesi”, afferma Di Cuia, sottolineando come si tratti di stabilimenti insediati sul territorio anche grazie a consistenti investimenti pubblici.

La vertenza Natuzzi si inserisce nel più ampio quadro di crisi industriali che interessano il comparto manifatturiero regionale e che saranno al centro del confronto istituzionale previsto nei prossimi giorni.