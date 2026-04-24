BRT a Bari, Japigia verso il completamento della linea rossa: al via la fase finale dei lavori

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit della città di Bari. Con l’intervento previsto da lunedì 27 aprile su via Peucetia, nel tratto compreso tra via Magna Grecia e via Apulia, si avvia alla conclusione la costruzione della linea rossa nell’area di Japigia.

Le attività in questo tratto consentiranno di completare le lavorazioni della linea rossa nel quartiere, nell’ambito del progetto di trasporto rapido di massa finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU, misura M2C2 – investimento 4.2 del PNRR.

Il BRT sarà un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico, articolato in quattro linee principali – Blu, Rossa, Verde e Lilla – oltre a una linea di rinforzo nelle ore di punta. I mezzi circoleranno prevalentemente su corsie riservate e saranno supportati da semafori intelligenti con priorità di passaggio, con l’obiettivo di garantire maggiore regolarità e velocità del servizio.

A regime, il sistema potrà contare su 42 autobus elettrici e 108 fermate tecnologicamente avanzate, con una frequenza di passaggio compresa tra 6 e 10 minuti. Il progetto è pensato per integrarsi con la rete ferroviaria regionale, il trasporto extraurbano, la rete urbana AMTAB e i servizi di mobilità condivisa, favorendo l’intermodalità e il collegamento tra centro, periferie e principali poli della città.

La linea rossa, interessata dagli ultimi interventi a Japigia, collegherà piazza Aldo Moro a via Aquilino lungo un tracciato di circa 7 chilometri, assicurando il collegamento tra il centro storico e le zone sud-orientali della città.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino al 22 maggio saranno attivi provvedimenti temporanei alla viabilità in via Peucetia, con restringimenti di carreggiata e divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto interessato.

I lavori sono organizzati per “microcantieri”, una modalità che consente di ridurre l’impatto sulla circolazione e garantire una progressione graduale degli interventi.

Nell’area di Japigia le attività proseguiranno anche su via Caldarola, dove fino al 24 maggio sono previsti restringimenti e divieti di sosta, mentre fino al 21 maggio resterà chiusa la carreggiata centrale nel tratto compreso tra via Archimede e via Loiacono.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto è disponibile il portale comunale www.bariinprogress.it, mentre è attivo il call center cantieri al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al sabato secondo gli orari indicati dal Comune.