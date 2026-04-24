“Voci della Rinascita”, al via il format che accompagna l’apertura del Parco dell’ex Fibronit di Bari

BARI - Parte “Voci della Rinascita”, un percorso in quattro video podcast “live” aperti alla città, dedicato al racconto del Parco della Rinascita, il grande intervento di rigenerazione urbana realizzato sull’area dell’ex Fibronit di Bari.

Il progetto, ideato da RP Consulting per conto del raggruppamento di imprese impegnate nella realizzazione dell’opera, raccoglierà testimonianze di istituzioni, tecnici ed esponenti della comunità che hanno contribuito al lungo processo di bonifica e trasformazione dell’area.

Il futuro parco urbano sorgerà su circa 14 ettari compresi tra i quartieri Madonnella, Japigia e San Pasquale, un luogo che per oltre trent’anni è stato simbolo di degrado e criticità ambientali e che oggi si avvia a diventare uno dei principali spazi verdi della città.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e dal Politecnico di Bari, si propone di accompagnare i cittadini in un percorso tra memoria e futuro, attraverso il racconto dei protagonisti della trasformazione: rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini.

I quattro appuntamenti saranno moderati dal vicedirettore di TG Norba, Antonio Procacci, e verranno registrati e diffusi anche in versione integrale.

Il primo incontro, “Storia della Rinascita”, è in programma lunedì 4 maggio nella sala consiliare di Palazzo di Città e sarà dedicato alla memoria della Fibronit e alle conseguenze sociali della sua presenza, definita per anni come “fabbrica della morte”.

Il secondo appuntamento, “Fondamenta della Rinascita”, si terrà lunedì 13 maggio negli spazi del BINP del Politecnico di Bari e sarà incentrato sul processo di bonifica e progettazione dell’area.

La terza tappa, “Il cuore della Rinascita”, prevista a metà giugno, sarà dedicata alla memoria di Maria Maugeri, figura centrale nelle battaglie ambientali e per la bonifica dell’ex sito industriale.

L’ultimo appuntamento sarà la “Festa della Rinascita”, evento conclusivo che coinciderà con la consegna del parco alla città.

Nel programma è prevista anche una visita guidata al cantiere riservata alla stampa.