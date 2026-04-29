Niente sorteggio per il trasporto del quadro di San Nicola: partecipa solo il motopeschereccio “Giovanni Paolo II”

BARI - Nessun sorteggio per il trasporto del quadro di San Nicola: sarà il motopeschereccio “Giovanni Paolo II” a guidare la traversata in mare

Per la prima volta nella storia della tradizione nicolaiana non si è reso necessario il sorteggio per l’assegnazione del motopeschereccio incaricato del trasporto in mare del quadro di San Nicola. A svolgere il servizio sarà infatti il motopeschereccio “Giovanni Paolo II”, unico natante ad aver presentato candidatura.

La decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio di martedì 28 aprile, nel corso della consueta cerimonia ospitata nella Basilica di San Nicola e presieduta dal priore padre Giovanni Distante. L’assenza di altre imbarcazioni disponibili ha reso superflua la tradizionale estrazione, che ogni anno assegna il compito simbolico della traversata.

Secondo il programma della festa, il quadro verrà imbarcato il 7 maggio da Baia San Giorgio, dando il via in serata al corteo storico in mare. L’8 maggio sarà invece la volta della statua del santo, momento centrale delle celebrazioni.

La situazione riflette le difficoltà che attraversa il comparto della pesca locale: la progressiva riduzione dei motopescherecci familiari e l’aumento dei costi di gestione, in particolare del carburante, stanno incidendo anche sulla partecipazione a una delle tradizioni più identitarie della città.