Ruvo di Puglia, “Donne Distorte” di Daniela Baldassarra: lectio magistralis sulla violenza di genere

RUVO DI PUGLIA - Si terrà il 30 aprile 2026 alle ore 19:00, presso il Salone dell’Istituto Sacro Cuore – Figlie di Maria Ausiliatrice di Ruvo di Puglia, l’evento “Donne Distorte – Lectio Magistralis” di Daniela Baldassarra, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

L’incontro è promosso dal Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, convenzionato con l’Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, in collaborazione con l’Assessorato al Benessere e Giustizia Sociale del Comune di Ruvo di Puglia e il CIOFS-FP Puglia.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione portato avanti dal Centro Antiviolenza sul territorio, con attività rivolte alla formazione, alla consapevolezza e alla lettura critica dei modelli culturali che influenzano le relazioni sociali e familiari.

“Donne Distorte” è un’opera che affronta, attraverso un linguaggio diretto e ironico, stereotipi e rappresentazioni del femminile stratificati nel tempo, con l’obiettivo di stimolare una riflessione sui condizionamenti culturali ancora presenti nella società contemporanea.

Nel corso dell’iniziativa, la presidente dell’associazione RiscoprirSi… APS, Patrizia Lomuscio, ha sottolineato l’importanza di intervenire sulle radici culturali del fenomeno della violenza, mentre l’assessore al Benessere e Giustizia Sociale del Comune di Ruvo di Puglia, Domenico Curci, ha ribadito il valore della prevenzione e del lavoro di rete tra istituzioni e realtà del territorio.

L’ingresso è previsto fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Antiviolenza all’indirizzo email indicato dagli organizzatori.