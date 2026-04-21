Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, La Ghezza (M5S): “Presto una nuova linea extraurbana di trasporto pubblico locale per congiungere Polignano e Monopoli all’ospedale”

BARI - La definizione dei collegamenti verso il nuovo ospedale Monopoli-Fasano è al centro dell’attenzione regionale, in vista dell’apertura del presidio che servirà un ampio bacino di utenza. A seguire direttamente il tema è la capogruppo del M5S in Regione Puglia, Maria La Ghezza, che ha già avviato interlocuzioni con l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese per assicurare collegamenti efficaci per l’utenza.

“A breve – dichiara La Ghezza – sarà istituita una nuova linea extraurbana di trasporto pubblico locale per congiungere Polignano e Monopoli al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, in base al fabbisogno. Cittadini e lavoratori di Polignano a Mare e Monopoli potranno così raggiungere più facilmente la struttura. L’Assessorato è al lavoro anche per nuovi collegamenti da Fasano e per tutto il bacino di utenza. Il nuovo ospedale rappresenterà un presidio sanitario strategico per l’intero territorio e, proprio per questo, è fondamentale garantire collegamenti capillari e accessibili. Il diritto alla salute passa anche da trasporti pubblici efficienti. Ringrazio l’assessore per la disponibilità al confronto e per l’impegno”.