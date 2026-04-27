Orta Nova, morto a 36 anni Fabio Visconti: era stato aggredito nel 2022

ORTA NOVA – È morto sabato 25 aprile, a 36 anni, Fabio Visconti, uno dei due fratelli rimasti coinvolti nella violenta aggressione avvenuta il 2 ottobre 2022 nel centro del paese. La sua scomparsa arriva al termine di un lungo e complesso percorso sanitario durato quasi quattro anni, segnato da interventi chirurgici e cure continue senza mai un pieno recupero.

L’aggressione davanti a un bar

Quella sera, davanti a un bar del centro cittadino, un diverbio apparentemente banale era degenerato in una violenta aggressione. Visconti, allora 32enne, era stato colpito insieme al fratello gemello da un gruppo di giovani.

Il fratello aveva riportato ferite lievi, mentre Fabio era rimasto gravemente ferito al volto e al naso.

Il lungo calvario

Il giorno successivo all’aggressione, mentre si trovava ricoverato in ospedale, Visconti era stato trovato privo di sensi. Da quel momento era iniziata una lunga fase di ricoveri, terapie e complicazioni cliniche che non gli hanno mai permesso di tornare a una condizione di salute stabile.

Le condanne già arrivate

Per l’episodio sono già intervenute due sentenze di condanna. Uno degli aggressori è stato riconosciuto colpevole di lesioni gravissime e condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, mentre un secondo imputato ha ricevuto una pena di 2 anni.

Possibili sviluppi giudiziari

La morte di Fabio Visconti potrebbe ora aprire ulteriori valutazioni sul piano giudiziario, con possibili aggiornamenti dell’inquadramento dei reati contestati agli imputati, alla luce dell’evoluzione del caso e delle sue conseguenze.