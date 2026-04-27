Luigi Del Vecchio insignito del Premio Nazionale 'Eccellenze Made in Italy' e nuovamente protagonista negli studi RAI



Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina e autore dei thriller ambientati a Ostuni, riceve a Roma un riconoscimento di alto profilo istituzionale e rilancia il suo tour con nuove presenze in RAI





Un riconoscimento che si colloca tra le più autorevoli attestazioni dedicate al valore e alla credibilità del sistema Paese. Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Luigi Del Vecchio, Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina, Delegato Provinciale dell’APAMRI per il Comune di Ostuni e oggi affermato autore di thriller, ha ricevuto a Roma il prestigioso Premio Nazionale "Eccellenze Made in Italy", conferito alla presenza delle massime Autorità istituzionali della Capitale competenti per il settore sicurezza.





Un contesto solenne, qualificato da rappresentanze di alto livello del mondo istituzionale, che ha restituito al riconoscimento un peso specifico ben oltre la dimensione celebrativa. Il Premio è stato attribuito all’alto Ufficiale quale riferimento per il sistema Paese nel rafforzamento dell’identità e della credibilità italiana a livello internazionale, con l’egida dell’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, presente alla cerimonia con il Presidente Nazionale Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, il Segretario Generale APAMRI Cav. OMRI dott. Michele Grillo e il Delegato Regione Puglia Cav. Antonio Giaimis.





Per Del Vecchio, napoletano di origine ma ormai ostunese di adozione, il riconoscimento romano si inserisce nel solco di un percorso che unisce istituzioni, cultura e territorio. Il Premio rappresenta una tappa significativa nel prosieguo del tour nazionale della sua seconda opera, "Ostuni. Non mi cercare più…", sequel del fortunato “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, entrambi editi da Viola Editrice.





Due thriller ricchi di suspense, ambientati nella suggestiva Città Bianca, che hanno contribuito a consolidare la cifra narrativa dell’autore e a rafforzarne il profilo pubblico. Un percorso letterario che si intreccia con un impegno sociale concreto: a breve, come per la sua prima opera, presso gli studi del Centro Regionale Audiolibro di Bari, prenderà il via la registrazione dell’audiolibro di "Ostuni. Non mi cercare più…", destinato agli oltre 3.000 ciechi e ipovedenti della Regione Puglia.





Parallelamente al riconoscimento nazionale, Del Vecchio ha rafforzato la propria presenza nel panorama mediatico. Dopo i precedenti passaggi nelle trasmissioni RAI "Di là dal fiume e tra gli alberi" e "Mezzogiorno Italia", il Generale è stato ospite di RAI Radio Live Napoli presso il Centro di Produzione RAI di Fuorigrotta, intervenendo nella rubrica "Napoli senza confini" condotta da Fabiola Cimminella. La trasmissione "Napoli senza confini" è già disponibile in rete sulla piattaforma RaiPlay Sound, dove è possibile riascoltare integralmente l’intervista.





Inoltre, è già disponibile su Spotify il suo primo podcast, "Incontri ravvicinati", realizzato con Gaetano Gaudiero, autore e conduttore radio-tv.





Un percorso coerente che vede l’autore portare in ambito nazionale la narrazione di Ostuni e della Puglia, valorizzando il territorio attraverso la letteratura e consolidando un dialogo costante con il servizio pubblico radiotelevisivo.





Un percorso che, tra riconoscimenti di alto profilo e presenza nei principali circuiti mediatici nazionali, conferma Luigi Del Vecchio come figura capace di coniugare esperienza istituzionale e narrazione, identità territoriale e proiezione nazionale.