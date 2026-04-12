Barletta, incidente tra via Manzoni e via Leopardi: dichiarata la morte cerebrale di un 16enne

BARI - È stata dichiarata la morte cerebrale del 16enne rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto tra via Manzoni e via Leopardi.

Il giovane, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, era apparso fin da subito in condizioni critiche, fino al sopraggiungere di un quadro clinico irreversibile.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava su uno scooter insieme a un amico di 17 anni quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è schiantato contro un’auto in sosta.

L’altro giovane coinvolto è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato all’Ospedale Dimiccoli: le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito, non sarebbero tali da destare preoccupazione per la vita.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire le cause dello schianto.