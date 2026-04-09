Ostuni, efficienza amministrativa e benessere organizzativo senza trascurare le relazioni sindacali



OSTUNI (BR) - La Giunta Comunale ha approvato una serie di provvedimenti in materia di organizzazione interna e relazioni sindacali, a partire dalla deliberazione con la quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), organismo previsto dalla normativa nazionale con il compito di promuovere condizioni di lavoro improntate all’equità, al rispetto e alla valorizzazione delle persone. Il Comitato opererà per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, contribuendo al miglioramento del clima lavorativo e alla qualità dei servizi resi alla comunità. - La Giunta Comunale ha approvato una serie di provvedimenti in materia di organizzazione interna e relazioni sindacali, a partire dalla deliberazione con la quale è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), organismo previsto dalla normativa nazionale con il compito di promuovere condizioni di lavoro improntate all’equità, al rispetto e alla valorizzazione delle persone. Il Comitato opererà per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, contribuendo al miglioramento del clima lavorativo e alla qualità dei servizi resi alla comunità.





A seguito poi del nuovo CCNL degli Enti Locali - Dirigenza e Comparto - in materia di relazioni sindacali del personale del comparto, la Giunta ha proceduto alla costituzione delle delegazioni trattanti di parte pubblica, individuando i Dirigenti chiamati a rappresentare l’Ente nella contrattazione collettiva decentrata integrativa, in coerenza con il nuovo CCNL 2022-2024 e con l’assetto organizzativo vigente.





Sempre in materia di personale, è stata rivista la precedente composizione monocratica dell’ufficio per i procedimenti disciplinari prevedendo un apposito collegio presieduto dal Segretario Generale del Comune. Una scelta che mira a garantire maggiore equilibrio, collegialità e trasparenza nella gestione dei procedimenti, in linea con la complessità delle funzioni e con l’esigenza di assicurare imparzialità e correttezza amministrativa in attesa di armonizzare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ostuni alle nuove problematiche dell’I.A. e dell’uso dei social.





Questi provvedimenti rappresentano un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa comunale, orientato a rendere l’Ente sempre più efficiente, moderno e capace. L’aggiornamento degli strumenti organizzativi e il consolidamento delle relazioni sindacali consentono di costruire un ambiente di lavoro più strutturato e partecipato, nel quale diritti, responsabilità e obiettivi siano chiaramente definiti.





Allo stesso tempo, le scelte adottate puntano a valorizzare il capitale umano dell’Ente, riconoscendo il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori nella qualità dei servizi pubblici. Un’organizzazione più solida e trasparente si traduce infatti in una maggiore capacità di programmazione, in decisioni più efficaci e in un rapporto più diretto e affidabile con cittadini, imprese e territorio.





L‘Assessora Donia Greco in qualità di Assessora alle Risorse Umane, desidera sottolineare come le iniziative adottate rappresentino non solo un adeguamento agli obblighi normativi, ma una scelta strategica orientata alla crescita qualitativa dell’Ente, con particolare attenzione al personale. Valorizzare le competenze, promuovere il benessere organizzativo e garantire condizioni di lavoro eque e rispettose significa rafforzare le fondamenta di un’amministrazione capace di operare con efficacia, trasparenza e senso di responsabilità verso la comunità.