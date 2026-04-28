Otranto, vince il progetto di rigenerazione di Via Riviera degli Haethey: nuova passeggiata panoramica sul mare

OTRANTO - È stato aggiudicato al raggruppamento guidato da Stefano Boeri Architetti, insieme ai professionisti Luigi Gallo, Sergio Saracino, Doris Assunta Ria, Seti Engineering srl e Studio Silva srl, il bando per la rigenerazione urbana di Via Riviera degli Haethey a Otranto.

L’intervento rientra nel programma “Cis Brindisi-Lecce-Costa Adriatica”, promosso dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare la fascia costiera del Salento adriatico.

Per anni considerata un’area marginale, la zona interessata dal progetto conserva le tracce di un passato complesso, segnato anche dalla presenza di edilizia popolare del dopoguerra. Negli ultimi anni, tuttavia, la riqualificazione del costone della Madonna dell’Altomare ha contribuito a una progressiva trasformazione dell’area in uno dei poli di maggiore attrattività turistica e commerciale della città.

Il progetto prevede la messa in sicurezza della falesia e la riconversione dell’attuale fascia utilizzata per la sosta dei veicoli in una passeggiata panoramica continua sul mare. Il nuovo percorso si svilupperà dalla piazzetta della Madonna dell’Altomare fino allo Scoglio del Picciurillo, collegando luoghi simbolici del territorio come l’antica Dogana e la Casa dei Doganieri, il Fortino Spagnolo e il Faro Bianco, fino a Porto Craulo.

L’obiettivo è restituire continuità al fronte mare urbano, creando un unico asse paesaggistico e pedonale capace di valorizzare il patrimonio storico e naturale della costa otrantina.