Bari Med Marathon 2026: turismo sportivo e 33 Paesi alla quinta edizione dell’evento internazionale

BARI - La Bari Med Marathon si conferma sempre più come un evento di riferimento per il turismo sportivo e per la promozione del territorio pugliese. Alla sua quinta edizione, la manifestazione porterà a Bari atleti provenienti da 33 Paesi, trasformando la città in un crocevia internazionale di sport, cultura e turismo.

Inserita nel calendario dei Grandi Eventi Turismo della Regione Puglia e sostenuta da istituzioni locali e associazioni di categoria, la manifestazione è considerata un volano strategico per l’economia del territorio. L’evento, in programma dall’1 al 3 maggio 2026, sarà dedicato ai Paesi del Mediterraneo, con un focus speciale sulla Turchia.

Secondo gli organizzatori, la crescita della manifestazione è legata anche alla sua capacità di coniugare competizione sportiva e promozione territoriale, offrendo ai partecipanti e ai loro accompagnatori un’esperienza che va oltre la gara.

Per l’edizione 2026 la zona di partenza e arrivo sarà spostata sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, scelta pensata per valorizzare il lungomare e migliorare l’esperienza complessiva degli atleti. Il programma includerà anche attività collaterali come musica dal vivo, laboratori e spazi dedicati alle famiglie.

L’evento avrà anche elementi simbolici legati al Paese ospite d’onore: le medaglie richiameranno la Cappadocia e, condizioni meteo permettendo, sono previste anche esibizioni con mongolfiere sul lungomare.

Accanto alla dimensione sportiva, la manifestazione sosterrà anche progetti sociali grazie alla collaborazione con la onlus Sport Senza Frontiere, impegnata in iniziative di inclusione per minori in difficoltà.

Il programma gare prevede la Kid’s Marathon il 2 maggio e, il 3 maggio, la mezza maratona competitiva, una staffetta a coppie e una 10 km non competitiva, tutte con partenza da Pane e Pomodoro alle ore 8.30.