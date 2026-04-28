Il Ministro Lollobrigida premia gli studenti dell’IPSSEOA 'Mediterraneo' di Pulsano



L’incontro è avvenuto a MacFruit Rimini presso lo stand del Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP





Nei giorni scorsi una rappresentanza di studenti del terzo anno dell’I.P.S.S.E.O.A. "Mediterraneo" di Pulsano, guidata dalla Prof.ssa Mariacinzia Loparco, per la prima volta è stata in visita al Salone Internazionale dell’Ortofrutta "MacFrut Rimini", accolta nello stand del Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP dalla Presidente Daniela Barreca,.





Qui gli studenti hanno incontrato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, particolarmente compiaciuto del loro livello di preparazione e di interlocuzione, ha voluto premiarli con il Diploma della Cucina italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO!





Il Consorzio di Tutela delle Clementine del Golfo di Taranto IGP è stato presente a MacFrut 2026 nella collettiva nello stand della Regione Puglia, per promuovere la produzione delle aziende consorziate.





«Come Consorzio di Tutela IGP – ha dichiarato nell’occasione la Presidente Daniela Barreca – riteniamo fondamentale partecipare alla cosiddetta "DOP Economy" italiana, il sistema economico e produttivo del comparto agroalimentare e vitivinicolo a Indicazione Geografica DOP, IGP, STG: le produzioni di alta qualità provenienti da filiere certificate vedono la loro massima espressione, infatti, solo se inserite in un sistema in grado di valorizzare tutto il potenziale intrinseco che ogni singolo territorio è in grado di racchiudere nel proprio "gioiello", nel nostro caso le Clementine del Golfo di Taranto IGP».





La visita degli studenti a MacFrut 2026 è stata resa possibile dalla Prof.ssa Bianca Maria Buccoliero, Dirigente dell’I.P.S.S.E.O.A. "Mediterraneo", che ha accolto l’invito del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto.





«Siamo grati alla Presidente Daniela Barreca – ha commentato la Dirigente Prof.ssa Bianca Maria Buccoliero – per aver voluto offrire questa importante opportunità ai nostri studenti per arricchire la loro formazione; nei nostri piani di studio, infatti, l'insegnamento e la gestione delle materie prime, in particolare ortofrutta, verdure, legumi ed erbe aromatiche, è fondamentale e si articola in diverse competenze tecniche, igieniche e merceologiche».





«Abbiamo voluto invitare gli studenti dell’importante Istituto alberghiero del territorio – ha poi spiegato la Presidente Daniela Barreca – per dare loro l’opportunità di conoscere la filiera che ogni giorno permette ai prodotti delle aziende agricole di arrivare agli operatori della ristorazione, di cui loro potrebbero far parte in futuro, e sulle tavole degli italiani; gli Istituti Alberghieri svolgono un ruolo fondamentale nella conoscenza e valorizzazione delle produzioni agricole».