Palo del Colle, lutto per la morte del 17enne Gianvito P.: dolore nel mondo della pallavolo locale

PALO DEL COLLE – È lutto cittadino per la scomparsa di Gianvito P., 17 anni, atleta della formazione Under 19 del Palo Sporting Club di pallavolo. Il giovane è morto nelle ore successive a un grave incidente in moto avvenuto nel giorno di Pasquetta.

Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse sin da subito estremamente critiche. Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto poco dopo il ricovero.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Palo del Colle e l’intero ambiente sportivo locale. Il Palo Sporting Club ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, annunciando la sospensione di tutte le attività del settore giovanile in segno di lutto.

In queste ore si moltiplicano sui social i messaggi di dolore e affetto da parte di amici, compagni di squadra e cittadini, che ricordano il giovane atleta come un ragazzo apprezzato dentro e fuori dal campo.