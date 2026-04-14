Putignano si accende con lo Spartan Workout Tour: adrenalina e sport nel cuore della città

PUTIGNANO – L’urlo spartano “Aroo!” ha riecheggiato con forza nel cuore della città sabato 11 aprile, trasformando l’area attrezzata nei pressi del palazzetto dello sport di Piazza Carlo III di Borbone in una vera arena dedicata al fitness estremo. Qui ha fatto tappa lo Spartan Workout Tour, evento ufficiale itinerante firmato Spartan Race, capace di attirare appassionati e curiosi da tutta la Puglia.

Oltre 50 atleti si sono messi alla prova in un allenamento ad alta intensità, che è andato ben oltre il semplice workout: una sfida completa fatta di resistenza, forza e agilità, guidata dai coach ufficiali Spartan. Due ore di esercizi e ostacoli che hanno messo alla prova i limiti fisici e mentali dei partecipanti, in un clima di grande energia e condivisione.

Determinante per il successo della giornata il lavoro dell’A.S.D. Next Fit, che ha curato l’organizzazione e allestito un campo perfettamente attrezzato. In prima linea il presidente e coach certificato SGX Bartolomeo Sonnante, punto di riferimento per la disciplina sul territorio, affiancato da un team esperto composto da Federico e Adriano Mirizzi ed Enzo Giannandrea.

Il campo di allenamento, realizzato per l’occasione, rappresenta oggi un vero fiore all’occhiello per Putignano: una struttura unica nel suo genere, con standard tecnici elevati e capace di trasformare uno spazio urbano in un centro d’eccellenza per le corse a ostacoli.

Il successo dell’iniziativa conferma il crescente interesse verso discipline come la Spartan Race e dimostra come il territorio sia pronto ad accogliere eventi sportivi di respiro sempre più ampio, valorizzando sport, partecipazione e promozione locale.